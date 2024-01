Sollten Anleger sich freuen, China Taiping Insurance?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Das Sentiment und der Buzz: Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von China Taiping Insurance folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war auf üblichem Niveau. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für China Taiping Insurance.

Fundamentaldaten: Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Basierend auf diesem Wert ist China Taiping Insurance mit einem KGV von 5,23 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 10,62, was einen Abstand von 51 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Taiping Insurance-Aktie liegt bei 24, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (61,87). Der RSI25 liegt bei 61,87, was darauf hindeutet, dass China Taiping Insurance weder überkauft noch -verkauft ist im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für China Taiping Insurance.

Dividendenpolitik: Derzeit schüttet China Taiping Insurance niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 1,29 Prozentpunkte (3,26 % gegenüber 4,55 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".