Sollten Anleger sich freuen, China Overseas Property?

Die China Overseas Property wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,02 HKD, während der Kurs der Aktie bei 5,86 HKD um -26,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 6,41 HKD, was einer Abweichung von -8,58 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei China Overseas Property in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie die Einschätzung "Neutral" einbringt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der China Overseas Property liegt bei 39,74, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei China Overseas Property eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.