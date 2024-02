Sollten Anleger sich freuen, Chengdu Fusen Noble House Industrial?

Die technische Analyse der Aktie von Chengdu Fusen Noble-house Industrial zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,54 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,47 CNH lag, was einem Unterschied von -7,9 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 12,7 CNH, was nur einem Unterschied von -1,81 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden bietet die Aktie von Chengdu Fusen Noble-house Industrial eine Dividendenrendite von 6,58 %, was 4,2 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese höheren Dividenden führen zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt einen Wert von 49,69 für RSI7 und 55,26 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Chengdu Fusen Noble-house Industrial also mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf der technischen Analyse, den Dividenden und dem Sentiment und Buzz.