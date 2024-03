Sollten Anleger sich freuen, Changshu Automotive Trim?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Jiangsu Changshu Automotive Trim-Aktie liegt aktuell bei 35, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating von 37,84. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Jiangsu Changshu Automotive Trim in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,2 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -16,84 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Performance unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Jiangsu Changshu Automotive Trim-Aktie haben sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Jiangsu Changshu Automotive Trim-Aktie somit verschiedene Ratings basierend auf verschiedenen Analysen, darunter "Neutral", "Schlecht" und "Gut".