Sollten Anleger sich freuen, Chang Lan Electric?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Der RSI von Chang Lan Electric liegt bei 26,22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 50 für Chang Lan Electric, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, zeigt unsere Analyse, dass sich in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen für Chang Lan Electric ergeben haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chang Lan Electric liegt bei 77, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird Chang Lan Electric daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Chang Lan Electric im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,09 Prozent erzielt, was 9,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite sogar 9,31 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung auf dieser Stufe führt.