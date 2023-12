Sollten Anleger sich freuen, CarMax?

Die neueste Analyse der Anlegerstimmung zu Carmax gibt ein gemischtes Bild: In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer überwiegend negativ gestimmt. Es gab fünf positive und acht negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Darüber hinaus wurden sechs Handelssignale identifiziert, die ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Carmax eine Rendite von 2,31 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -17,24 Prozent, wobei Carmax mit 19,56 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Carmax durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zu. Für Carmax ergibt sich ein Wert von 60,17 für den RSI7 und 50,16 für den RSI25, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Carmax basierend auf verschiedenen Analysekriterien.