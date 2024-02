Sollten Anleger sich freuen, Calibre Mining?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Calibre Mining-Aktie beträgt aktuell 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 37,37 ebenfalls im neutralen Bereich, was der Aktie ein "Neutral"-Rating für den RSI25 einbringt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Calibre Mining-Aktie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Calibre Mining bei 5, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 334,96) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Calibre Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,58 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % auf, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung für die Calibre Mining-Aktie. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weisen auf eine positive Entwicklung hin, wodurch das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik erhält.