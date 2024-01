Sollten Anleger sich freuen, Boston Beer?

Der Aktienkurs von Boston Beer verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,96 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -12,28 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,24 Prozent im Branchenvergleich für Boston Beer. Im Gegensatz dazu lag die mittlere Rendite des "Verbrauchsgüter"-Sektors bei 168 Prozent im letzten Jahr, wobei Boston Beer 163,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Boston Beer-Aktie derzeit überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 17 für die letzten 7 Tage. Daher erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,12, was auf eine neutrale Einstufung des Wertpapiers hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Bezüglich der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boston Beer derzeit bei 43,56 Euro pro Euro Gewinn, was 26 Prozent mehr ist als der Durchschnittswert für vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund dessen wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält auf Basis des KGV ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Boston Beer-Aktie aktuell bei 341,33 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 357,59 USD, was einen Abstand von +4,76 Prozent zur GD200 darstellt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) erhält die Aktie ein "Neutral"-Signal aufgrund einer Differenz von +3,37 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund somit "Neutral".

