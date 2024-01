Sollten Anleger sich freuen, Booktopia Group?

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Die Booktopia-Aktie hat derzeit einen RSI-Wert von 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Wenn wir die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Booktopia jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Booktopia auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Booktopia in den sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Stimmung wird also als positiv eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Booktopia-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -55 Prozent, weshalb die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (GD50) um 10 Prozent, so dass auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.