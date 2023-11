Sollten Anleger sich freuen, Beijing Bdstar Navigation?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI für Beijing Bdstar Navigation auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 67,06 Punkte, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Bdstar Navigation-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,83 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 33,77 CNH liegt, was einer Abweichung von +2,86 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (32,93 CNH) weicht mit einem Wert von +2,55 Prozent nahezu nicht vom gleitenden Durchschnitt ab, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beijing Bdstar Navigation-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Beijing Bdstar Navigation derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass das Stimmungsbild sich zum Positiven verändert hat. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert. Zusammenfassend erhält Beijing Bdstar Navigation in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Insgesamt werden die verschiedenen Aspekte der Analyse zusammengefasst und ergeben eine neutrale bis positive Bewertung für Beijing Bdstar Navigation.