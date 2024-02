Sollten Anleger sich freuen, Beam Global?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Das Unternehmen Beam Global wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, wobei die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ausfiel. In den letzten Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein differenziertes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Beam Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 8,27 USD. Der letzte Schlusskurs von 7,94 USD weicht davon um -3,99 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 6,55 USD liegt, und vergleicht diesen mit dem letzten Schlusskurs, der darüber liegt, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen sich nicht signifikant verändert hat. Daher erhält die Beam Global-Aktie in diesen Kategorien jeweils ein "Neutral"-Rating.