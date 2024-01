Sollten Anleger sich freuen, Bank Rakyat Indonesia Persero PT?

Die Bank Rakyat Indonesia Persero Pt hat eine Dividendenrendite von 4%, was einer positiven Differenz von +0,01 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik der Bank heute als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Rakyat Indonesia Persero Pt liegt bei 15,42, was 28% höher ist als der branchenübliche Wert von 12. Dies führt zu einer Überbewertung des Titels, der daher auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Bank Rakyat Indonesia Persero Pt in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse der Kommentare in den sozialen Medien ergab überwiegend negative Befunde, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Bank Rakyat Indonesia Persero Pt daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und eine "Gut"-Bewertung insgesamt.