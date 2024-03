Sollten Anleger sich freuen, Banco Bradesco?

Die fundamentale Analyse der Banco Bradesco zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 9,73 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Handelsbanken". Das Branchen-KGV liegt bei 34,29, wodurch sich ein Abstand von 72 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Banco Bradesco liegt bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Aktie von Banco Bradesco hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,93 Prozent erzielt, was 7,92 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Rendite sogar um 15,78 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.