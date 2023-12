Sollten Anleger sich freuen, Avrobio?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Avrobio ist in den sozialen Medien und Diskussionsforen insgesamt negativ. Dies ergibt sich aus den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie liefern sollen. Trotzdem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Avrobio mit 0 Prozent 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche. Daher wird die Aktie derzeit als unrentables Investment bewertet.

Der Aktienkurs von Avrobio hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,37 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitspflege-Branche 48,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich Biotechnologie liegt die jährliche Rendite bei 27,3 Prozent, wobei Avrobio aktuell 35,07 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Analysten haben die Aktie von Avrobio in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv eingestuft, mit einem Kursziel von durchschnittlich 6 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 341,18 Prozent entspricht. Daher ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt eine positive Einschätzung der Aktie von Avrobio.