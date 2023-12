Sollten Anleger sich freuen, Auto Italia?

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

Die italienische Autoaktiengesellschaft Auto Italia hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten neutral bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 6,57 Euro, was 80 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV. In Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussion in den sozialen Medien wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Auto Italia-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Insgesamt erhält die Auto Italia-Aktie aufgrund dieser Bewertungen eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung.

