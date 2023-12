Sollten Anleger sich freuen, Astrazeneca?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Analysteneinschätzung für Astrazeneca liegt für die letzten zwölf Monate bei 8 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen. Im Durchschnitt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Im vergangenen Monat wurden 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 128,33 GBP, was einem potenziellen Rückgang von -98,77 Prozent entspricht, also einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Astrazeneca-Aktie aus Analystensicht eine "Neutral"-Empfehlung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Astrazeneca derzeit bei 10959,76 GBP, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 10282,08 GBP, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,24 bewertet, was 87 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle, und hier zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind. Auch in den Handelssignalen ergibt sich eine "Neutral" Bewertung, mit einem "Gut" und einem "Schlecht" Signal. Insgesamt wird Astrazeneca hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.