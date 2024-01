Sollten Anleger sich freuen, Associated British Foods?

Weitere Suchergebnisse zu "Associated British Foods":

Die Analystenbewertung für die Associated British Foods in den letzten 12 Monaten ergibt sich aus 3 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Langfristig erhält das Unternehmen von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". In aktuellen Reports stimmen die Analysten im Schnitt mit dieser Beurteilung überein, was das Rating für das letzte Monat auf "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) festlegt. Der aktuelle Kurs von 2346 GBP führt zu einer erwarteten Entwicklung von -11,37 Prozent, wodurch das mittlere Kursziel bei 2079,17 GBP liegt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Associated British Foods diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen drehten sich die Diskussionen hauptsächlich um positive Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Associated British Foods bei 17,63, was unter dem Branchendurchschnitt von 24 Prozent liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 23,09 auf, wodurch die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um Associated British Foods in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.