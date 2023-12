Sollten Anleger sich freuen, Appian?

Analysteneinschätzung: Die Analystenmeinungen zu Appian sind gemischt, wobei aus den letzten zwölf Monaten 2 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzung vorliegt. Im Durchschnitt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Es wurden keine neuen Bewertungen im letzten Monat veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Appian-Aktie liegt bei 42,5 USD, was ein Potenzial von 10,91 Prozent vom letzten Schlusskurs (38,32 USD) bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Dividende: Die Dividendenrendite von Appian beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,31 % liegt. Die niedrige Rendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Anlegerstimmung: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Appian eingestellt waren. Es gab 11 positive und drei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Appian eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den vergangenen 12 Monaten hat die Appian-Aktie eine Performance von -2,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche hat Appian um -2,06 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Appian 1,47 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.