Sollten Anleger sich freuen, Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Cecep Guozhen Environmental Protection als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 liegt bei 70, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 66,4 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 3,05 Prozent erzielt, was 3,15 Prozent über dem Durchschnitt (-0,1 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 0,92 Prozent, wobei die Cecep Guozhen Environmental Protection Aktie aktuell 2,13 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cecep Guozhen Environmental Protection-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,83 CNH lag, während der letzte Schlusskurs (6,44 CNH) um -5,71 Prozent abwich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,67 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cecep Guozhen Environmental Protection-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,5 auf, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Dieser Wert liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche ("Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"). Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentalen Kriterien ein "Neutral"-Rating.