Sollten Anleger sich freuen, Angi Homeservices?

Die technische Analyse der Aktie von Angi zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,55 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,28 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -10,59 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 2,22 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +2,7 Prozent hat und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Angi festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Angi daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Angi eingestellt waren. Es gab drei Tage, an denen die Diskussion hauptsächlich um negative Themen drehte, ohne positive Diskussionen. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils neutral. Auf dieser Grundlage erhält Angi daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analysteneinschätzung der Angi zeigt, dass in den letzten 12 Monaten die Analysten 3 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben haben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Angi vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 250,88 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel bei 8 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".