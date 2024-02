Sollten Anleger sich freuen, Amazon?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

In den letzten vier Wochen konnte bei Amazon eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was auf eine positive Veränderung der Kommunikation in den sozialen Medien hinweist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht positiv bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Amazon liegt bei 27,31, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit positiv bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 35, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird diese Kategorie ebenfalls positiv bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon liegt bei 73,03, was über dem Branchendurchschnitt von 37 liegt. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als teuer eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Amazon eine Rendite von 59,73 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -7,9 Prozent liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie positiv bewertet.

