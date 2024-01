Sollten Anleger sich freuen, Alps Electric?

Weitere Suchergebnisse zu "Alps Electric":

Der Aktienkurs von Alps Alpine hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,66 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 18,49 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,89 Prozent, wobei Alps Alpine derzeit um 21,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Alps Alpine mit einer Ausschüttung von 3,3 % leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,72 % für Elektronische Geräte und Komponenten. Die Differenz von 0,58 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Alps Alpine bei 1192,46 JPY verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 1228,5 JPY um +3,02 Prozent über dieser Linie. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 1206,39 JPY, was einer Differenz von +1,83 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund als "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Alps Alpine derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Alps Alpine eine neutrale Bewertung aufgrund der Rendite, Dividende, technischen Analyse und Relative Strength Index.