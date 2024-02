Sollten Anleger sich freuen, Alpha Cognition?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und bewertet die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen. Für die Alpha Cognition liegt der RSI bei 43,24, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Eine ähnliche neutrale Situation zeigt sich beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 44 für die Alpha Cognition aufweist.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alpha Cognition-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,43 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,79 CAD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine positive Bewertung mit einem Schlusskurs von 0,73 CAD, was ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen blieb unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alpha Cognition zeigt eine überwiegend negative Stimmung in den sozialen Medien, während der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Alpha Cognition beschäftigt hat. Alles in allem ergibt sich somit eine neutrale Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.