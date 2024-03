Sollten Anleger sich freuen, Allstate?

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate Corp.":

Das Sentiment und der Buzz rund um Allstate werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität über die Aktie war dabei schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum verändert, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich für Allstate in diesem Punkt also die Einstufung: "Schlecht".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen. Der RSI für Allstate weist eine Ausprägung von 20,19 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 28,72, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. Zuletzt wurden vor allem negative Meinungen über Allstate in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Allstate-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer Einschätzung als "Neutral". Insgesamt erhält Allstate also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.