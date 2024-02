Sollten Anleger sich freuen, Airew Zealand?

Die Air New Zealand Aktie wird unter Verwendung verschiedener Analysemethoden bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu bestimmen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,66 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,58 AUD liegt, was einer Abweichung von -12,12 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält Air New Zealand eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,59 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,58 AUD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Air New Zealand ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,15 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 45 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion im Internet eine mittlere Aktivität und eine positive Änderung der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das langfristige Stimmungsbild wird jedoch insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Air New Zealand derzeit ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -5,54 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Air New Zealand, basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.