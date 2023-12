Sollten Anleger sich freuen, Air France - KLM?

Die Air France-klm-Aktie wird in verschiedenen Kategorien analysiert, um Investoren eine umfassende Bewertung zu ermöglichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Air France-klm in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie in diesen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Air France-klm-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Der letzte Schlusskurs weicht um -4,51 Prozent davon ab und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator. Der RSI der Air France-klm zeigt mit einem Niveau von 16,35 eine "Gute"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".