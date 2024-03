Sollten Anleger sich freuen, Adidas?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas wird derzeit mit einem Kurs von 184,5 EUR gehandelt, was einen Abstand von +3,73 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +5,04 Prozent liegt. Die charttechnische Analyse ergibt somit insgesamt eine Einschätzung von "Gut" für die beiden Zeiträume.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Adidas eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Adidas somit als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Adidas eine Rendite von 34,95 Prozent erzielt, was mehr als 38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,06 Prozent aufweist, liegt Adidas mit 39,01 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Aktieneinschätzung. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Adidas veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen zudem, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt acht negativen und keinen positiven Signalen. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.