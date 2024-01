Sollten Anleger sich freuen, Accor?

Der französische Hotelkonzern Accor konnte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 23,28 Prozent erzielen. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die im Durchschnitt keine Veränderung verzeichneten, liegt Accor damit um 23,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Bereich des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors konnte das Unternehmen eine Überrendite von 23,28 Prozent erzielen. Aufgrund dieser starken Leistung erhält Accor in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Accor einen Wert von 14 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe zugesprochen, da es weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Accor-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (39) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (30,08) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Accor mit 0 Prozent nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 0. Daher wird das Unternehmen als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.