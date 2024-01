Sollten Anleger sich freuen, AAC Clydee AB?

Die Dividendenrendite der Aac Clyde Space-Aktie beträgt 0 Prozent, was 3,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aac Clyde Space bei 9,79 SEK. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs selbst bei 53,5 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +446,48 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie als positiv bewertet, da die Differenz bei +46,1 Prozent liegt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass es eine starke Aktivität in den Diskussionen gibt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aac Clyde Space. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.