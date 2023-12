Sollten Anleger sich freuen, 4D Molecular Therapeutics Inc?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von 4d Molecular Therapeutics hat sich in den letzten Monaten verbessert. Dies zeigt sich in einer zunehmenden Diskussionsintensität und positiven Meinungen in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige Durchschnittspreis der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,03 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 16,61 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige Durchschnittspreis bei 11,85 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 16,61 USD liegt und zu einer positiven Bewertung führt.

Die Bewertungen von Analysten spiegeln auch ein positives Bild wider, da 5 Experten die Aktie als gut einstufen und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 31,17 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 87,64 Prozent hindeutet.

Insgesamt deuten die verschiedenen Bewertungsmethoden darauf hin, dass die Aktie von 4d Molecular Therapeutics positiv bewertet wird und Anlegern eine gute langfristige Entwicklung in Aussicht gestellt wird.