Sollte Walt Disney Disney+ und Hulu zusammenlegen?

Walt Disney (WKN: 855686) ist im Streaming-Markt wirklich eine Wucht. Generell verfügt der US-Konzern über die größte Nutzerbasis, wobei sie sich aufteilt in Disney+, Hulu und ESPN+. Das bedeutet, dass wir isoliert betrachtet noch immer das Angebot von Netflix als das Größte definieren können.

Zuletzt ist auch bei den US-Fools die These aufgeworfen worden, dass das Management des Medien- und Freizeitkonzerns einen Merger anstreben könnte: Hulu und Disney+ zusammenzulegen. Es ginge dabei um mehr als die 207 Mio. Abonnenten, die man kombiniert vorweisen würde. Vor allem die Reichweite und die Qualität des Contents würde eine besondere Marktposition rechtfertigen.

Disney+ und Hulu: Vor einem Merge?

Ein US-Fool hat unlängst einige Überlegungen in diese Richtung angestellt. Generell würde Walt Disney erst ab dem Jahr 2024 die volle Kontrolle über Hulu erhalten. Das bedeutet: Dann kann das Management die noch ausstehenden 33 % von Comcast erwerben. So weit, so gut. Alleine das ist jedoch eine gewisse regulatorische Hürde für den Moment.

Trotzdem könnte eine mittelfristige Synergie Chancen beinhalten. Hulu und Disney+ würden zusammengenommen derzeit 30 der 100 beliebtesten Inhalte besitzen. Zum Vergleich: Netflix hält gegenwärtig rund 23 % oder 23 Formate. Auch in qualitativer Hinsicht könnte der Gesamtkonzern damit eine neue Reichweite erzielen. Das ist ein möglicher Grund, der für einen Merge sprechen könnte.

Ob Walt Disney diesen Schritt jedoch gehen sollte? Ganz ehrlich: Es wäre zumindest ein Gamechanger für so manche Investitionsthese. Das Programm, das insbesondere der Flaggschiff-Dienst aufweist, basiert auf vergleichsweise günstigen Konditionen, solidem Content und einem Mainstream-Angebot. Hulu funktioniert in Teilen dann doch noch anders.

Äpfel und Birnen?

Zum Vergleich: Disney+ kommt derzeit auf durchschnittliche Umsätze von 4,84 US-Dollar. Das reine Streaming-Angebot von Hulu liegt im Durchschnitt hingegen bei 12,23 US-Dollar. Ehrlich gesagt bin ich mir daher nicht sicher, ob eine Synergie einen so großen Preis- und Content-Vorteil bietet, als dass Nutzer der günstigeren Variante dem kombinierten Angebot treu blieben.

Zudem gibt es auch das Live-TV-Angebot bei Hulu. Wie das in das Gesamtkonzept passt, das wäre für mich gleichsam ein Rätsel. Insofern bleibt die Frage, ob das der cleverste strategische Schachzug von Walt Disney wäre. Oder aber, ob man nicht gegebenenfalls Zugeständnisse machen müsste.

Bislang handelt es sich wohl noch um theoretische Überlegungen. Aber ich betrachte sehr genau, ob sich hier ein wahrer Kern herauskristallisiert.

Der Artikel Sollte Walt Disney Disney+ und Hulu zusammenlegen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

