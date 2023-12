Solitario Zinc-Anleger wird’s freuen!

Die Solitario-Aktie wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Bewertung als Gut und 0 als Neutral oder Schlecht eingestuft. Es liegen keine aktuellen Updates von Analysten vor, aber im Durchschnitt erwarten sie ein Kursziel von 0,9 USD, was einer Erwartung von 60,71 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Schlusskurs bei 0,56 USD, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividende weist Solitario derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8273.88%. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erhält die Solitario-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Solitario ist überwiegend positiv. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Dadurch wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Solitario-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Solitario-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33 und ein Wert für den RSI25 von 40,74, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.