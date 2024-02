Solitario Zinc Aktie: Der weitere Knall!

Der Metalle- und Bergbauunternehmen Solitario schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8328,55 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 8328,55 % ist. Dieser niedrige Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Solitario in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Sentiment und Buzz führte. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Aktivität in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Aufmerksamkeit der Anleger für Solitario abnimmt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigte zuletzt eine vermehrte Diskussion über Solitario in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Solitario eine Performance von -9,71 Prozent, was eine Underperformance von -5,57 Prozent im Branchenvergleich bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um -4,14 Prozent gefallen sind. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,14 Prozent im letzten Jahr, wobei Solitario 5,57 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Solitario ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.