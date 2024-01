Solitario Zinc Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Diskussionen rund um die Solitario-Aktie auf den sozialen Medien signalisieren gemischte Einschätzungen und Stimmungen. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. In Anbetracht dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und bewertet die Anlegerstimmung als angemessen.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Solitario-Aktie erhielt sie 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Damit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 0,9 USD, was auf ein Potenzial von 63,64 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 0,55 USD hindeutet. Insgesamt wird die Solitario-Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Solitario-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,58 USD lag, was einer Abweichung von -5,17 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,55 USD entspricht. Diese Abweichung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) nahe dem Durchschnitt (+1,85 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Solitario-Aktie zeigt einen Wert von 57,14 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 48,15 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt spiegeln die Analysen und Bewertungen eine neutrale Einschätzung der Solitario-Aktie wider, sowohl aus Sicht der Anlegerstimmung, der Analysteneinschätzung als auch der technischen Analyse.