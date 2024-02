Solitario Zinc Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Indikatoren für das Bild einer Aktie liefern. Bei Solitario gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Kommunikationsfrequenz hat dagegen leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Solitario daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Hinsicht.

Die Analystenbewertung für Solitario zeigt insgesamt ein positives Bild, da in den letzten 12 Monaten 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale Empfehlungen und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Solitario liegt bei 0,9 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 76,47 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung auf Basis der Analysten-Untersuchung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Solitario-Aktie als neutral eingestuft werden kann, da der RSI7 bei 54,55 liegt und der RSI25 bei 58,62. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Dividenden schüttet Solitario derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Die Differenz beträgt 8328,93 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8328,93 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.