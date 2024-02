Solitario Zinc Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Solitario-Aktie wird derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser Wert liegt bei 0,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,52 USD lag, was einem Unterschied von -7,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,55 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-5,45 Prozent). Basierend auf diesen Werten erhält die Solitario-Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite der Solitario-Aktie bei -9,71 Prozent, was mehr als 807 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 806,82 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung hingegen ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen und Themen zu Solitario zu finden waren. Basierend auf der Auswertung dieser Informationen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Solitario-Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt ergibt sich für die Solitario-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien ein gemischtes Bild, das sowohl negative als auch positive Aspekte aufzeigt.