Solitario Zinc Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

In den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Solitario in den letzten Tagen. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Unsere Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für Solitario. Insgesamt erhält das Unternehmen von unserer Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Solitario eine durchschnittliche Bewertung von 1 "Gut" und 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" von Analysten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 0,9 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 69,81 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Solitario in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Solitario mit -9,71 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,77 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Solitario mit 16,48 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Solitario im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine niedrigere Dividende von 0 % aus, was 8246,65 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.