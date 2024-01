Solis Minerals Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Solis Minerals":

Die technische Analyse der Solis Minerals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,29 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 CAD liegt, was einer Abweichung von -51,72 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,17 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -17,65 Prozent und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Solis Minerals-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 75 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 54,55, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert somit nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Solis Minerals.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich, dass die Meinungen in den letzten ein bis zwei Tagen neutral waren. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen im Internet haben eine mittlere Aktivität in Bezug auf Solis Minerals gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet.