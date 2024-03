Solis Minerals Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Solis Minerals":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Solis Minerals-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der bei 46,15 Punkten liegt. Somit erhält die Solis Minerals-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Solis Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -58,62 Prozent, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf kurzfristigerer Basis, basierend auf den letzten 50 Handelstagen, wird die Aktie jedoch mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Solis Minerals-Aktie. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine ausgeglichene Stimmungslage hin.

Zusammenfassend erhält die Solis Minerals-Aktie in den Bereichen RSI, technische Analyse, Anleger-Stimmung und langfristiges Stimmungsbild insgesamt ein "Neutral"-Rating.