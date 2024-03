Solis Minerals Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Solis Minerals":

Bei Solis Minerals hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Stimmung und im Buzz feststellen lassen. Die Stimmung in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, da keine signifikanten Veränderungen in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden. Auch das Anleger-Sentiment wurde überwiegend als schlecht eingestuft, da in den letzten Tagen vor allem negative Themen dominierten. Die technische Analyse zeigt, dass die Solis Minerals-Aktie aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen auf eine negative Entwicklung hin. Zudem ist der Relative Strength Index (RSI) mit einem Wert von 100 überkauft, was auch als schlechtes Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich also eine schlechte Bewertung für die Solis Minerals-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des RSI.