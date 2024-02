Solis Minerals Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Solis Minerals":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Solis Minerals betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,14 ein "Neutral"-Rating an.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an vier Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf Solis Minerals gesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Solis Minerals einen Wert von 0,29 CAD, während der tatsächliche Aktienkurs bei 0,12 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -58,62 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 0,13 CAD, was einem Abstand von -7,69 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.