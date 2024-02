Solis Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Solis, ein Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Anlegerstimmung gegenüber Solis war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Daher erhält Solis eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Solis in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,52 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -9,55 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,07 Prozent im Branchenvergleich für Solis. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent aufwies, konnte Solis mit einer Überperformance von 24,65 Prozent punkten. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Solis ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 167,81 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 45 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 266 Prozent zum Branchendurchschnitt. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass Solis in der Performance und im Branchenvergleich gut abschneidet, jedoch in Bezug auf die Dividendenrendite und das KGV schlechter als der Branchendurchschnitt abschneidet. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.