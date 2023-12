Solis Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Dividende von Solis liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Dividendenrendite von 0 Prozent führt. Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die einen Wert von 6,31 aufweist, ergibt sich eine Differenz von -6,31 Prozent zur Solis-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Solis in den letzten Monaten eine neutrale Bewertung erhalten. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Somit wird die Gesamtbewertung für dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche verzeichnete Solis in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,52 Prozent, während ähnliche Aktien im Branchendurchschnitt um -1,66 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,18 Prozent für Solis. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -1,85 Prozent, und Solis übertraf diesen Durchschnittswert um 18,37 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Solis in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Solis. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Solis daher auch in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.