Solis Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

In der Analyse von Solis fällt auf, dass die Stimmung in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, woraufhin ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Solis im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 16,52 Prozent erzielt hat, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft die Rendite von Solis in der "Bauwesen"-Branche mit 26,23 Prozent die durchschnittliche Rendite von -9,71 Prozent in den vergangenen 12 Monaten deutlich. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Solis-Aktie in den letzten 7 Tagen zeigt einen Wert von 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,9), wodurch sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Solis.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solis derzeit bei 167 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt ein KGV von 45 haben. Dies deutet darauf hin, dass Solis aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, und die Aktie somit in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.