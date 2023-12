Solis Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI von Solis liegt bei 97,56, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solis liegt derzeit bei 167, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Solis 167,81 Euro zahlt. Dies ist 254 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen über Solis in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Solis bei 0,1 HKD verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,104 HKD, was einem Abstand von +4 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,12 HKD, was einer Differenz von -13,33 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.