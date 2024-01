Soligenix Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Soligenix-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,47 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Soligenix auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der letzte Schlusskurs der Soligenix-Aktie um +6,25 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs um +54,55 Prozent höher, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Soligenix-Aktie derzeit mit einem Wert von 6,25 überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".