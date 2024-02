Soligenix Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse von Soligenix zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,64 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,73 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Differenz von +14,06 Prozent zum GD200 und +5,8 Prozent zum GD50 der letzten 50 Tage. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird ebenfalls zur Analyse herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 20 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung von "Gut" erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 58,11, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit eine abweichende Bewertung von "Neutral" erhält. Insgesamt wird dem Soligenix-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating gegeben.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Dadurch erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Soligenix mit 0 Prozent 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine Bewertung von "Schlecht".