Soligenix Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand von Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen anzeigt. Die Soligenix hat derzeit einen RSI von 47,62, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch überverkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 38 eine neutrale Situation an. Somit erhält die Soligenix in dieser Kategorie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Soligenix besonders positiv gesprochen, an drei Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negativen Themen dominierend waren. In den letzten ein bis zwei Tagen dreht sich die Stimmung jedoch vor allem um negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für heute führt. Insgesamt erhält die Soligenix auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Soligenix in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Soligenix wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividendenrendite schneidet Soligenix mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,52 %) schlechter ab. Die Differenz beträgt 2,52 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.