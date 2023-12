Soligenix Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die technische Analyse der Soligenix-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,93 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,59 USD lag, was einem Abstand von -36,56 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,53 USD, was einer Differenz von +11,32 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung für die Soligenix-Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,86 Punkten, was darauf hinweist, dass Soligenix weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und daher wird das Wertpapier für den RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Soligenix im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,5 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dadurch wird der Ertrag als niedrig eingestuft und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Soligenix festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Insgesamt erhält Soligenix daher in diesem Bereich eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse und die Bewertung der Dividende sowie das Stimmungsbild deuten insgesamt auf eine negative Entwicklung der Soligenix-Aktie hin.

