Solide Dividendenaktie gesucht? Diese hier hat die Ausschüttung innerhalb von 7 Jahren verdoppelt!

An den Märkten geht es ja gerade wieder etwas freundlicher zu. Doch dies kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Börsenjahr 2022 wohl vielen Anlegern als absolut katastrophal in Erinnerung bleiben wird.

Denn die Kurse nicht weniger Titel sind ja bekanntlich stark eingebrochen. Wohl dem, der auch die eine oder andere Dividendenaktie in seinem Bestand hat. Denn auch wenn es an der Börse etwas turbulenter zugeht, wird die Gewinnbeteiligung ja in der Regel weitergezahlt.

Weiterhin kann es äußerst angenehm sein, wenn man auf Aktien von Unternehmen setzt, die ihre Ausschüttung auch noch jedes Jahr etwas anheben. So wie beispielsweise auch die amerikanische Firma Air Products (WKN: 854912), die schon seit Jahren mit relativ üppigen Steigerungen punkten kann.

Air Products hat seinen Hauptsitz in Allentown (Pennsylvania) und wurde bereits 1940 gegründet. Das erfolgreiche Industriegasunternehmen ist in weltweit 50 Ländern tätig und verfügt über ein Netz von Industriegaspipelines mit einer Gesamtlänge von 1.800 Meilen.

Der Konzern bedient mit seinen mehr als 20.000 Mitarbeitern über 30 Branchen und im letzten Geschäftsjahr konnte ein Umsatz von 10,3 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet werden. Doch schauen wir uns jetzt einmal an, warum sich Air Products den Titel „solide Dividendenaktie“ absolut verdient hat.

Dividendenpolitik kann überzeugen

Bei Air Products haben wir es mit einem waschechten Dividendenaristokraten zu tun. Bereits seit 1954 können sich die Aktionäre über eine Gewinnbeteiligung freuen. Und seit nunmehr 40 Jahren in Folge ist die Ausschüttung vom Unternehmen nun schon regelmäßig angehoben worden.

Die letzte Erhöhung fand erst im Frühjahr 2022 statt. Seitdem erhalten die Investoren mit 1,62 US-Dollar je Aktie eine um 8 % höhere Quartalsausschüttung als zuvor. Aus Sicht von zwölf Monaten ergibt sich so eine Gesamtdividende von 6,48 US-Dollar je Anteilsschein.

Vor sieben Jahren sah man an dieser Stelle allerdings noch den Wert von 3,24 US-Dollar je Aktie. Was bedeutet, dass sich die Dividende in diesem Zeitraum also glatt verdoppelt hat. Und wie sieht es hier in den letzten zehn Jahren aus? Für diese Periode können wir ein Dividendenwachstum von insgesamt 175 % ermitteln.

Dieser Wert zeigt, was eine solide Dividendenaktie ausmacht, und er könnte vielleicht gerade für Einkommensinvestoren sicherlich eine interessante Information darstellen.

Blicken wir auf die Aktie

Das Geschäftsjahr 2022 ist für Air Products bereits am 30.09.2022 zu Ende gegangen. Was die Ergebnisse angeht, die der Konzern am 03.11.2022 bekannt gibt, sind die Analysten freundlich gestimmt. Im Schnitt geht man hier von einem um 14 % höheren Ergebnis je Aktie (EPS) aus als im vergangenen Jahr.

Doch trotz der positiven Vorzeichen ist auch die Air-Products-Aktie nicht von der negativen Börsenstimmung verschont geblieben. Allerdings halten sich die Verluste in Grenzen und die Papiere notieren aktuell mit 250,96 US-Dollar (27.10.2022) nur gut 15 % tiefer als Anfang Januar.

Die Bewertung der Aktie liegt im Moment bei einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 24. Und wie sieht es aktuell bei der Dividendenrendite aus? Hier lässt sich derzeit ein Wert von 2,59 % ermitteln. Wem dies etwas zu niedrig erscheint, der sollte aber Folgendes bedenken.

Hebt Air Products die Ausschüttung im selben Tempo an wie bisher, kann man sich schon in sieben Jahren über eine Verdopplung seiner persönlichen Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital freuen. Und sollten die Jahresergebnisse die Ziele der Analysten nicht verfehlen oder sogar übertreffen, könnte sich dies eventuell natürlich unterstützend für den Aktienkurs auswirken.

Wer noch eine solide Dividendenaktie für sein international ausgerichtetes Depot sucht, könnte sich also durchaus einmal etwas intensiver mit den Papieren der amerikanischen Industriegasfirma Air Products beschäftigen.

